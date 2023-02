Caramelo Cultural: cachorro que ficou famoso durante Carnaval do Recife vai ganhar uma família

A- A+

Nem confetes ou serpentinas fizeram tanto a alegria do recifense quanto o cachorrinho que invadiu os palcos de diversas apresentações durante o Carnaval 2023. Batizado de Caramelo Cultural, o doguinho folião que conquistou centenas de pessoas vai, finalmente, ganhar uma família. A notícia foi dada pelo prefeito da capital pernambucana, João Campos, em suas redes sociais.

Segundo o gestor da cidade, o cachorro que ficou famoso ao subir no palco da Praça do Arsenal ao lado da cantora Marina Sena, entre outros artistas, tinha dado uma sumida na terça-feira (21), mas perto do Paço do Frevo. Com seu retorno, ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário do Recife e recebeu cuidados como banho, vacinas e avaliação de saúde.

“Caramelo recebeu todos os cuidados da equipe da @prefeiturarecife no Hospital Veterinário do Recife, com banho, vacinas e avaliação. Tudo pra deixar prontinho para ser recebido por uma família que vai dar bem muito amor pra ele. E já temos candidatos! Quando a gente tiver confirmado quem serão os novos tutores de Caramelo, voltamos aqui pro desfecho feliz dessa história. ”, publicou João Campos.

Por enquanto, os novos tutores do pet ainda não foram revelados, mas em seu perfil oficial no Instagram, foi divulgado que o o cãozinho já está em um lar temporário desde o último sábado (25) e as entrevistas para adoção estão acontecendo.

“Recebemos informações de que ele foi atendido nesta segunda-feira, no Hospital Veterinário do Recife. Passou por exames clínico e físico. Está bem. O hemograma deu bom. E mesmo não apresentando sinais de pulga e carrapato, foi medicado preventivamente. Ah, e já inaugurou a carteirinha de vacinação, com a anti-rábica Por hora, receberá cuidados para algumas lesões. E as avaliações para adoção seguem”, revelou o perfil do Caramelo Cultural.

Veja também

Peru Presidente do México chama governo do Peru de "autoritário" após retirada de embaixador