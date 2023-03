A- A+

“Caramelo Cultural”, cão sensação do Carnaval do Recife, é adotado por casal que perdeu cachorro recentemente Cão viralizou nas redes depois de “curtir” o Carnaval nos principais palcos da folia da cidade

O vira-lata carinhosamente apelidado de Caramelo Cultural, que virou sensação no Carnaval do Recife 2023 após estar presente nos palcos durante apresentações da folia de momo, foi adotado neste sexta (3), pelo casal Mauro Rossiter (43) e Narele Coelho (41), ambos servidores públicos.

O pet foi rebatizado de Frevo pela nova família, que também é composta pelos filhos Davi (13) e Yasmin (12). A adoção aconteceu em parceria com as ONGs Moradores de Rua e seus Cães (@mrscrecife) e Patinhas de Amor (@patinhasde.amor), com o apoio da gestão municipal.

A família Coelho perdeu um cãozinho também caramelo e sem raça definida em dezembro do ano passado. “Nosso Pepito chegou em dezembro de 2019. Em dezembro do ano passado, antes de completar 3 anos conosco, ele partiu devido a um câncer de fígado e não teve como curar. Ficamos esse tempo de luto, até quando vi o Caramelo Cultural, que agora se chama Frevo, e a personalidade dele nos chamou a atenção por ser parecida com a do Pepito”, conta Mauro, que passou a querer saber mais sobre o cão.

Quando ficou sabendo que o pet folião estava para adoção, se inscreveu na fila, que tinha mais de 20 pessoas candidatas para levar o cachorro pra casa. Mauro conta que o match na hora da escolha da família foi perfeita, porque eles também amam Carnaval. Porém já adianta que vai levar Frevo em festividades que sejam seguras e leves para o cãozinho. “Com certeza, vamos curtir juntos muitos rolês, mas, claro, os que forem mais tranquilos pra ele”, brinca.

Mauro Rossiter, Narele Coelho, Davi e Yasmin com Frevo Caramelo Cultural | Foto: Wagner Ramos/Divulgação

Mauro e Narele, moradores do bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, são entusiastas da adoção de animais e fazem alerta para quem pretende adotar um bichinho de estimação:

“Há muitos nas ruas e nos abrigos precisando de uma família e um lar. Para adotar um animal é preciso compromisso. Você precisa cuidar da saúde dele, alimentação, passear algumas vezes por dia, dar carinho e atenção em retribuição a todo amor que eles nos dão. Nós levávamos Pepito para viagens, procurávamos pousadas ou hotéis pet friendly, e devemos fazer o mesmo com Frevo”.

Brincante de Quatro Patas

Frevo Caramelo Cultural ficou famoso por invadir o palco da final de Rei e Rainha do Carnaval, além dos shows de Marina Sena, Lia de Itamaracá, Gilsons e Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

Antes de ser adotado, Frevo Caramelo Cultural passou por uma série de cuidados pela equipe do Hospital Veterinário do Recife, onde passou por uma bateria de exames e cuidados, como hemograma e exame clínicos, assim como a vacina antirrábica, e remédio preventivo contra pulgas e carrapatos.

Relembre as participações de Caramelo Cultural no Carnaval do Recife:

