A- A+

Casinhas feitas por detentos do Paraná são doadas para abrigar animais no RS As casinhas foram feitas na Cadeia Pública de Toledo, na cidade de Cascavel

Leia Também

• Voluntários resgatam mais de 20 gatos de casa alagada pelas cheias no Rio Grande do Sul

Animais resgatados em situação vulnerável no Rio Grande do Sul ganharam casinhas construídas por detentos da Cadeia Pública de Toledo, da cidade de Cascavel, no Paraná. Mais de 100 casinhas já estão prontas para envio, de acordo com o diretor da 8ª Região da Polícia Penal do Paraná (PPPR), Thiago Correia.



Segundo o diretor, detentos estão se voluntariando para construir as casinhas para os animais vulneráveis do Rio Grande do Sul em suas horas vagas. Veja o anúncio de envio:

De acordo com a PPPR, a produção de casinhas para vítimas da tragédia no RS continuará sendo feita e enviada pelos próximos meses. Dentro da estrutura das casinhas, estão sendo enviados cobertores e outros itens que podem ser usados com os animais.

As casinhas serão doadas por meio da ONG Latidos do Bem, que atua com resgate de animais.

A construção de artigos para pets na penitenciária de Cascavel não é novidade. Casinhas, caminhas e tapetes para pets estão entre os materiais produzidos no Projeto Pipoca, que começou na Cadeia Pública de Toledo em 2020. Os itens são doados para projetos que atuam com resgate de animais.

Produção de casinhas para animais em penitenciária de Cascavel, no Paraná

O projeto leva o nome de uma cadelinha que foi atingida por uma arma não letal na Cadeia de Cascavel. Pipoca sobreviveu e hoje vive sob cuidados de uma policial civil que atua na unidade.

Veja também

ATA BRK AMBIENTAL - EDITAL