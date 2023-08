Castramóvel estará em dois locais de Olinda esta semana; confira o calendário

A- A+

Esta semana, o Castramóvel de Olinda estará no bairro de Jardim Atlântico e no Córrego do Aureliano - confira os endereços ao fim deste texto.



Em Jardim Atlântico, a unidade móvel de castração de cães e gatos estará nesta terça (1º). Já no Córrego do Aureliano, na quinta-feira (3).



Nos dois locais, o atendimento será por ordem de chegada e começará às 8h.

Para o procedimento, o animal deverá ficar em jejum por um período de oito horas e ter um peso máximo de 10 kg.



Antes da cirurgia, o tutor será instruído sobre o processo de recuperação. Cães e gatos passarão por consultas clínicas e, se as condições forem aceitas, a operação será realizada.

Confira a Agenda:

Terça (01/08) - Avenida Pedro Álvares Cabral, nº327, Jardim Atlântico;

Quinta (03/08) - Rua Três irmãos, Córrego do Aureliano, Águas Compridas.

Veja também

Publicidade Legal - 1º de agosto de 2023 - Editais e Balanços