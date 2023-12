A- A+

Ceia de Natal: Seu pet pode passar mal com itens do cardápio do natalino; veja quais Confira, ainda, dicas de como salvar o pet de um engasgo

É preciso ter cuidado com pets na hora de preparar comidas natalinas. Algumas estrelas do cardápio, como uvas passas e chocolate, são proibidos para cães e gatos. Assim como nós, humanos, os pets também podem ter problemas gastrointestinais e dores, principalmente no abdômen, se comerem alimentos indevidos ou em abundância.

As passas e demais tipos de uva, por exemplo, são proibidos para os pets, por poderem causar graves intoxicações alimentares, mesmo ingerindo uma única unidade. A lista se completa com os ossos cozidos (principalmente os provenientes das aves), doces, chocolate, comidas gordurosas (como as gordurinhas de churrasco) e alimentos temperados com alho e cebola, que podem causar problemas silenciosos, porém fatais.

Por ser um cardápio não tão comum, tutores desavisados podem pensar que algum alimento natalino pode ser um petisco inofensivo para seu animal. Contudo, é preciso pesquisar o que seu pet pode comer a cada novo alimento oferecido.

Se o seu pet comer algo que não deve, a orientação é sempre procurar um médico veterinário o mais rápido possível. Por isso, já deixe salvo o contato de hospitais veterinários 24h da região.

Engasgos

Com relação a engasgos com comida ou até enfeites de Natal e pedaços de brinquedo, o tutor pode fazer alguns procedimentos de primeiros socorros, enquanto o leva ao veterinário.

Pet em meio a decoração natalina

"Avaliar as vias aéreas e entender se é possível remover o objeto que causou o engasgo com as mãos. Nem sempre isso será possível, então é importante tomar cuidado para que esta tentativa não cause uma obstrução da respiração ainda maior. Também podem ser dados pequenos tapas nas costas do animal na tentativa de expulsar o objeto. Outra técnica é realizar a manobra de Heimlich adaptada para cães e gatos, que consiste em pressionar o abdômen do animal com força para que a pressão interna expulse o objeto, mas tome cuidado para não lesionar outros órgãos durante o procedimento. Idealmente, ela deverá ser realizada já a caminho de um hospital ou clínica", orientou a médica veterinária Renata Pinheiro, do Guiavet.

