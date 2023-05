A- A+

Cérebro de cachorros tem aumentado de volume com o passar do anos, aponta pesquisa Mudança pode ser fruto da maior convivência com humanos

Uma pesquisa publicada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta um aumento do tamanho dos cérebros de cães de raças consideradas modernas.

Os animais selvagens, como lobos, possuem cérebros maiores que o de animais domesticados, na grande maioria dos casos. O tamanho absoluto do cérebro do lobo é 24,32% superior ao do cão. Essa característica é atrelada à demanda maior de energia para a sobrevivência que lobos precisam ter no seu cotidiano.



Modelo de crânio analisado em pesquisa Modelo de crânio analisado em pesquisa

Contudo, cães de raças mais modernas estão apresentando um aumento de volume cerebral com relação aos cães já domesticados que são de raças mais próximas dos lobos. A presença dos pets em ambientes urbanos e suas relações humanizadas podem ter influência nessa mudança.

A pesquisa sugere que, por mais que não haja necessidade de sobrevivência para que o cérebro dos cães aumente em centenas de anos (intervalo médio analisado entre as raças), o tamanho relativo desse órgão do sistema nervoso central pode responder a seleções direcionais dentro de algumas centenas de anos.

Uma das hipóteses da pesquisa diz que "um ambiente social mais complexo produz uma seleção positiva em habilidades cognitivas sociais por meio do aumento do tamanho do cérebro". Isso é levado em consideração, mas o estudo não foi capaz de identificar com certeza que pressões de seleção explicam a variação dentro da espécie em relação tamanho do cérebro em raças contemporâneas.

"Outro importante conjunto de características a considerar neste contexto são características da história de vida. Por exemplo, tamanho da ninhada e longevidade podem ser afetados durante a seleção em espécies domesticadas", diz o texto.

No estudo, uma equipe da Hungria e da Suécia usou imagens de Tomografia (TC) de mais de 850 cães representando 159 raças para reconstruir cérebros de diferentes indivíduos e determinar seu volume cerebral. Eles compararam as descobertas com 48 espécimes de lobo.

Os dados mostraram que um cão com peso semelhante ao de um lobo tinha um volume cerebral de cerca de três quartos do tamanho do lobo. Mas, o tamanho relativo do cérebro dos cães apresentou uma mudança com o decorrer dos anos e do distanciamento do lobo. A pesquisa descobriu que quanto mais uma raça de cachorro era geneticamente diferente de um lobo, maior era o tamanho relativo de seu cérebro.

