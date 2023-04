Chihuahua de 9 centímetros é o menor cão do mundo

A- A+

Uma cadelinha chihuahua de dois anos conquistou o título de menor cão vivo do mundo pelo Guinness World Records. Medindo 9,14 cm de altura, Pearl é menor que um palito de picolé. Se comparada, em seu comprimento, os 12,7cm da cadela não chegam ao tamanho de uma nota de 5 reais (que mede 12,8cm). Para exemplificar seu tamanho, os tutores fotografaram a pequena comparada com uma nota de um dólar, que cobriu todo o corpinho da cadelinha.



Comprimento de Pearl, menor cão do mundo, comparado com a nota de um dólar

A altura de Pearl foi medida, de acordo com as regras do registro, da base do pé da perna da frente até o topo da cernelha (localização frontal, entre os ombros do cachorro) em uma linha reta vertical. O animal é medido de frente, em um ângulo de 90 graus com o chão, de pé. Outra característica da pequena é seu peso. Ela pesa apenas 553 gramas.

Sua categorização no Guiness não era inesperada, pois Pearl é sobrinha do recordista anterior, Miracle Milly (9,65 cm). Milly faleceu em 2020, antes do nascimento de Pearl.

Menor cão vivo do mundo, segundo o Guinness World Records

“Somos abençoados por tê-la”, disse ao Guinness World Records Vanesa Semler, proprietária da Pearl. “E ter esta oportunidade única de quebrar nosso próprio recorde e compartilhar com o mundo esta notícia incrível.”

O cão mais baixo já registrado foi um anão Yorkshire terrier de propriedade de Arthur Marples (Reino Unido), ex-editor do jornal semanal Our Dogs . O cachorro do tamanho de um punho tinha 7,11 cm (2,8 pol.) De altura e media 9,5 cm (3,75 pol.) Da ponta do nariz à ponta da cauda. Morreu em 1945, pouco antes de seu segundo aniversário.

