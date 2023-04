Chocolate é tóxico para pets e pode matar; veja lista de serviços de urgência abertos 24h no Recife

A- A+

Leia Também

• Cães da telinha: saiba quais são as raças de cachorros de filmes

• Faz bem dividir a cama com pets? Conheça os prós e contras

Sabe aquele cãozinho ou gatinho que tende a gostar de comida de gente? Na Páscoa a atenção com eles precisa ser redobrada. Acontece que o chocolate, item quase indispensável da época, tem uma substância que é extremamente tóxica para pets: a teobromina. Em caso de ingestão do alimento pelo animal, há riscos de sérios problemas de saúde que podem evoluir para a morte do pet.

"Quando o pet fica com aquela carinha de de pidão, a gente às vezes sente um uma certa pena e diz “eu vou dar só um pedacinho”. Não pode! Nenhum pedacinho você pode dar o seu animalzinho porque isso pode vir a causar, infelizmente, o óbito do animal”, reforçou a veterinária Amanda Santos, da Secretaria dos Direitos dos Animais do Recife (Seda).



Diferente dos humanos, o metabolismo dos cães e gatos não quebra ou elimina a teobromina. Por isso, a substância pode se acumular no corpo do animal, o que pode levar a uma série de sintomas, como vômitos, diarréia, tremores, aumento da frequência cardíaca, convulsões e, em casos graves, morte. A quantidade de teobromina que pode ser tóxica para um animal varia de acordo com seu tamanho e peso, bem como com a quantidade e o tipo de chocolate consumido. Por isso, é importante sempre manter o chocolate e outros produtos de cacau fora do alcance dos animais de estimação.





Assim que perceber que o pet consumiu o chocolate ou apresentou algum sintoma, o tutor precisa levá-lo ao veterinário com urgência. Nenhum procedimento caseiro pode ajudar na desintoxicação do animal. Muito pelo contrário, a ingestão de mais alimento, leite, algum tipo de medicamento ou até mais água que o normal podem complicar ainda mais a situação física do pet.

“Independentemente da quantidade que ele tenha ingerido é preciso levar o mais rápido possível ao médico veterinário, porque, mesmo que ele não tenha não esteja apresentando nenhum sintoma, essa toxina pode estar no organismo. Ele pode ainda não estar apresentando um sintoma, uma patologia, mas ele pode vir a apresentar, então tem que ficar em observação”, explicou a veterinária.



De acordo com a médica, identificar qual chocolate foi consumido e a quantidade pode ajudar no tratamento.



"A primeira coisa que ele (o veterinário) vai precisar saber é qual foi o tipo de chocolate que ele ingeriu? Qual a quantidade que ele ingeriu? Então, qualquer intervenção que a pessoa possa fazer em casa pode dificultar o tratamento adequado realizado pelo o médico veterinário”, explicou.





Opções



Para quem não quer que seu pet “sofra” por não comer o chocolate, há opções específicas no mercado pet. Confira algumas dicas:



PremieR Cookie Páscoa





O petisco sabor cenoura e alfarroba e é destinada a cães adultos de pequeno porte. A alfarroba é uma opção segura e nutritiva para os pets, pois, apesar da aparência semelhante ao chocolate, não tem cafeína e teobromina, as duas substâncias tóxicas para os animais. Além disso, é rica em fibras e contém diversas vitaminas e minerais.



Ovos de páscoa



O grupo Petz oferece ovos de páscoa para cães. O produto é comercializado nos sabores de carne, carne com leite, e frango, no valor de R$ 29,99.



SERVIÇOS DE URGÊNCIA VETERINÁRIA NO RECIFE



Hospital Veterinário do Recife (HVR)

Av. Professor Estevão F. da Costa, S/N, no Cordeiro

Aberto na sexta-feira (7) até 12h.



Vita 24h

R. Cláudio Brotherhood, 85 - Cordeiro, Recife - PE

Atendimento emergencial 24h em todos os dias do feriado



Hospital Veterinário Seres

R. Prof. João Medeiros, 139 - Boa Viagem, Recife - PE

Atendimento emergencial 24h em todos os dias do feriado

Pet Dream

Unidades em Casa Forte; Boa Viagem, Setúbal e Piedade

Atendimento emergencial 24h em todos os dias do feriado

Veja também

Esports Liga Brasileira de Free Fire retorna dia 15; entenda o que mudou com o novo formato de liga fechada