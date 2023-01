Cine Pet: Paulista North Way Shopping faz sessão de cinema com entrada de cães neste sábado (21)

A- A+

O cinema do Paulista North Way Shopping, na Região Metropolitana do Recife, recebe, neste sábado (21), o Cine Pet, com sessão que permitirá a entrada do público com seus cães de estimação.



Na ocasião, será exibido o filme “O gato de botas 2: o último pedido”, que começa às 14h. De acordo com a organização do mall, as luzes e o som da sala serão adaptados para deixar mais agradável aos pets.

Para acessar o local, o animal deve ser de pequeno ou médio porte, sociável e estar com a carteira de vacinação em dia, além de usar coleira durante o filme.





Além disso, as poltronas devem ser ocupadas pelos donos dos cães. Os animais podem ficar no colo dos tutores ou no chão. Podem ser oferecidos água, ração ou petiscos, desde que sejam utilizados recipientes adequados.



A dica dos organizadores é passear com os animais antes da sessão, para que eles façam as suas necessidades. O Cine Pet foi criado em 2019 pela Cinesystem, que administra o cimena do shopping.



O ingresso para acessar o local varia entre R$ 20 e R$ 23, e pode ser adquirido na bilheteria ou site do cinema.

