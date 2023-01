Clínica veterinária é interditada em Paulista por funcionamento irregular

A- A+

Uma clínica veterinária localizada em Arthur Lundgren I, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife, foi interditada nesta quinta-feira (19). O local era conhecido por fazer mutirões para castração de gatos, mas não possuía licença sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) para realizar o procedimento.

A interdição do espaço foi feita por fiscais da Vigilância Sanitária (Visa) do município e do CRMV. Segundo a diretora do órgão de fiscalização sanitária, Eliane Rodrigues, a interdição foi feita após denúncia anônima ao Conselho de Veterinária, por uso inapropriado do espaço, mas não havia relatos de morte de animais.

“Explicamos que, se ela quisesse [continuar as castrações], precisaria equipar a clínica como tem que ser”, disse Eliane.

O conselho autuou a clínica e a profissional médica veterinária responsável pelas cirurgias. Além de interditar, a Visa deu prazo de 15 dias para que a clínica apresente a defesa acerca do auto da infração.



O estabelecimento só retomará o serviço a partir do momento em que se enquadrar à legislação.

Veja também

Troca de comando Governo volta atrás e exonera superintendente da PRF no Piauí