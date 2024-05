Cobasi confirma morte de animais em loja inundada em Porto Alegre

A- A+

A rede de pet shops Cobasi confirmou a morte dos animais da loja do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, inundada desde o último dia 3.

"A tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água", diz nota da empresa.

No domingo, 19, membros da ONG Princípio Animal estiveram na unidade para tentar resgatar bichos que sobreviveram à enchente, após obter autorização judicial. A entidade acredita que os animais estariam vivos caso tivessem sido levados à parte superior da loja pelos funcionários.

"Os representantes da Princípio Animal constataram que o mezanino do estabelecimento estava intacto, sem qualquer sinal de inundação. Contudo, o subsolo (onde ficavam os animais) estava completamente imerso às águas", diz nota publicada nas redes sociais da ONG. A vistoria foi acompanhada pelo Corpo de Bombeiros, que não permitiu acesso ao subsolo por segurança.



A Cobasi, por sua vez, alega que o estabelecimento teve de ser deixado de forma emergencial, conforme orientações das autoridades locais, e que "foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve", segundo nota da empresa.



Sem detalhar espécies e quantidades, a rede de pet shops confirmou a morte dos animais. "A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar", conclui a nota da Cobasi.

