A- A+

Comedy Pet: concurso escolhe foto mais engraçada do universo animal; veja finalistas O público votante concorre a um sorteio de 100 libras

Quem tem pet sabe muito bem que esses pequenos amores são responsáveis por roubar várias risadas nos momentos mais inesperados. Para valorizar e divulgar esses momentos, o concurso Comedy Pet Photography Awards (@comedypetphoto_awards) elege a foto mais engraçada de animais domésticos.

Foram selecionadas 30 imagens finalistas para 2024. Elas serão votadas pelo público no site da Comedy Photo e por seis juízes apaixonados por animais. O público votante deste ano participa de um sorteio de 100 libras (R$ 651 em 16 de maio de 2024) que será realizado momentos antes do anúncio da foto vencedora.

Já a foto vencedora geral leva para casa o prêmio de 500 libras (R$ 3.260,00 em 16 de maio de 2024) e uma bolsa Speedtop Crossbody, utilizada para transporte de câmeras fotográficas.

O resultado do concurso será divulgado no dia 6 de junho e as votações continuam abertas até o dia 2 de junho.

Serão reconhecidos seis ganhadores, divididos nas categorias "Cachorro: nossos melhores amigos", "Gato: nossos fabulosos amigos felinos", "O Cavalo Poderoso", "Todas as outras criaturas, grandes e pequenas", "Animais de estimação que se parecem com seus donos" e "Junior" (para tutores com idade inferior a 16 anos).

"Através do Comedy Pets, queremos promover uma consciência positiva sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição incrível e valiosa que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas", explica o site do concurso sobre o motivo da existência do Comedy Pet.

Confira algumas das fotos concorrentes:



Kazutoshi Ono with “Tarzan” / Comedy Pet Photography Awards



Sylvia Michel with “Everybody was Kung Fu fighting”/ Comedy Pet Photography Awards

Sarah Haskell with “Not just for cats” / Comedy Pet Photography Awards Chantal Sammons with “Um excuse me” / Comedy Pet Photography Awards Lock Liu with “It’s time to get up” / Comedy Pet Photography Awards Alina Vogel with “Sun lover” / Comedy Pet Photography Awards Vera Faupel with “Dancing Queen” Julie Smith with “I believe I can fly” / Comedy Pet Photography Awards Silvia Jiang with “who are you” / Comedy Pet Photography Awards David Kertzman with “What am I thinking” / Comedy Pet Photography Awards Atsuyuki Ohshima with “Hard workers” / Comedy Pet Photography Awards Bernard Sim with “Peekaboo” / Comedy Pet Photography Awards

Veja também

CP02_2024 JOAQUIM DO MONTE - EDITA