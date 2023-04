Companheirismo: cãozinho caramelo segue ambulância que socorria seu tutor por 3km; veja o vídeo

A- A+

Por mais que já estejamos acostumados com o companheirismo dos animais, ele continua a ser surpreendente. Em um flagra digno do filme "Sempre ao Seu Lado", um cachorro caramelo seguiu a ambulância que socorreu seu tutor por três quilômetros até a chegada ao hospital. O pet ficou aguardando enquanto o tutor, que havia sido atropelado e estava com ferimentos leves recebia atendimento médico.

Chamado de Hooler, o cãozinho foi até convidado para entrar na ambulância, mas não se sentiu confortável com o momento. Por isso, o condutor do veículo fez o trajeto em menor velocidade, para o pet acompanhar sem risco de acidente.

"Após todos os procedimentos e estabilização da vítima, a equipe iniciou o deslocamento. Nisso, o Huller, o cachorro da vítima do acidente, acompanhou seu dono até o Hospital Geral de Roraima, demonstrando lealdade para com seu dono", explicou, em um post nas redes sociais, a equipe de socorristas.

O companheiro canino foi trotando ao lado da ambulância até o Hospital Geral de Roraima no último dia 7. Seu tutor, que foi atropelado por uma motocicleta, não precisou ficar em internamento e foi liberado no mesmo dia.

Veja o vídeo:



