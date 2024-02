Concurso elege gato vira-lata mais bonito do Brasil

A- A+

Um concurso elegerá o gato Sem Raça Definida (SRD ou vira-lata) mais bonito do Brasil. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e serão divididas em dez etapas seletivas. Para participar basta publicar uma foto do gato SRD sozinho em seu perfil no feed do Instagram com a frase: “Gato(a) [classe] Mais Bonito(a) do Brasil 2024” - exemplo “Gato preto Mais Bonito do Brasil” - e marcar o perfil da @woolie.pet, patrocinadora do concurso.

Confira todas as classes de gatos participantes no fim da matéria.



Serão dez seletivas disputadas em dez meses para escolher um tipo de classe de gato sem raça por mês para disputar a final. Os felinos serão classificados em grupos de acordo com as suas cores - bicolores, laranjas, pretos, escaminhas, brancos, entre outros. As inscrições das classes de gatos começam no dia 1º e encerram dia 15 de cada mês, às 17h (horário de Brasília de cada mês).

A cada mês, o comitê de ética do concurso seleciona 16 gatos de cada classe. Eles serão identificados por números, e as duplas competem entre si em batalhas nos stories da Wollie para votação nacional. O vencedor das batalhas é eleito o gato SRD mais bonito de sua classe e o resultado anunciado no último dia de cada mês no Instagram da Woolie.



Os dez ganhadores de cada classe de gato ganham comedouro ergonômico GEO personalizado e o certificado com o título de Gato Mais Bonito de sua classe. Eles disputam a final que acontece em dezembro. O vencedor do concurso recebe o título de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024", um certificado, um comedouro GEO personalizado e um enxoval de mimos para o gatinho.



A competição tem o objetivo de valorizar os gatos, ajudar a reduzir o preconceito, mostrar que existem vários tipos de SRD e estimular a adoção.

“Ainda existem muito preconceito, falta de informação e misticismo contra os gatos, gerando uma imagem negativa. O concurso é voltado para fortalecer a imagem que os gatos são animais lindos, maravilhosos e carinhosos, independentemente da raça ou cor”, comentou Daniel Mostacada, organizador do concurso.

No ano passado, a premiação foi conquistada por Vick, uma gatinha SRD cega.

Vick, gatinha vencedora do concurso "Gato SRD Mais Bonito do Brasil" em 2023





Cronograma e classes participantes



Fevereiro: Tricolor (gato com manchas distribuídas nas cores preto, branco e laranja)

Março: Frajola (gatos bicolores com padrão preto e branco e um formato de máscara, semelhante ao personagem do desenho animado)

na coloração preta no rosto

Abril: Bicolor (gato com duas cores, exceto Frajola)

Maio: Tigrado (gatos com listras escuras ou manchas em tons escuros em formato

de riscas/listras sobre um fundo mais claro)

Junho: Branco (pode variar de branco puro a ligeiramente bege)

Julho: Laranja (pode ter variação de tonalidade de laranja)

Agosto: Siamês Bolinha (com coloração característica dos gatos

siameses)

Setembro: Cinza (pelagem totalmente cinza, que pode variar em cinza claro e escuro)

Outubro: Preto (pode ter uma tonalidade marrom causada por fatores externos como exposição ao sol)

Novembro: Escaminha (gatos com pelagem em escamas ou desenhos únicos em tons que incluem cinza, marrom, preto e branco)

Dezembro: Os 10 ganhadores de cada classe, denominados

finalistas, disputarão o título de "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024"



Regras



1. Disputas mensais por classes

Os gatos SRD serão divididos em 10 diferentes classes - coloração da pelagem. A cada mês serão selecionados 16 gatos pelo Comitê de Ética do Concurso para ir a votação popular nos stories do Instagram da Woolie. Os felinos recebem números de 1 a 16 e são divididos em duplas, que batalham entre si a preferência do grupo. O vencedor de todas as fases de batalhas é eleito o gato SRD mais bonito de sua classe.



2. Cronograma mensal e disputas de fases

As inscrições mensais de cada classe de gato iniciam no dia 1º e terminam dia 15, às 17h (horário de Brasília)



3. Dinâmica das disputas mensais

Cada participante deverá publicar uma foto do gato sozinho em seu perfil no feed do Instagram com a frase "Gato(a) [classe] Mais Bonito(a) do Brasil 2024”, por exemplo, "Gato Bicolor Mais Bonito do Brasil 2024" e marcar o perfil da Woolie na rede social. O perfil precisa estar público e o participante deve pedir para amigos curtirem a foto e engajar.

Fique atento, se a sua publicação não aparecer no Instagram da Woolie é um indicativo que está descumprindo alguma regra.



4. Disputa pelo título de classe

O Comitê de Ética do Concurso irá selecionar os 16 gatos com base nas fotos para participar da segunda fase, levando em consideração das regras da competição:

- foto do gato sozinho

- qualidade da foto (imagens nítidas e bem iluminadas)

- bem-estar animal: gatos demonstrando sinais de estresse ou maus-tratos serão eliminados

- não são permitidas manifestações políticas ou religiosas

- gatos participantes devem se enquadrar nas classes



5. Restrições:

- Os três primeiros colocados do concurso “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2023” não poderão participar da edição de 2024.

- Cada gato pode competir em apenas uma categoria e, caso se enquadre em mais de uma classe mensal, o responsável deverá eleger apenas uma para participar.

- O Comitê de Ética do Concurso terá decisão soberana se aceita ou não a

inscrição do gato para a classe em que está identificado.

- Manifestações políticas ou religiosas não serão permitidas.

O bem-estar do animal é fundamental, se o gato demonstrar sinais de estresse ou maus-tratos é eliminado do concurso.

- Imagens enviadas ou marcadas por perfis de empresas não serão consideradas.

- O concurso é válido somente para entregas no território

brasileiro.



6. Disputa título da classe

Os 16 gatos selecionados pela banca do concurso disputam batalhas em duplas entre si no stories do Instagram da Woolie por meio de votação nacional. Para a definição das batalhas, cada participante ganha um número e disputa com o concorrente a permanência no concurso. Serão quatro fases de duelos e dois finalistas disputam o título de Gato SRD Mais Bonito do mês.



7. Premiação ganhador de cada classe

-Certificado Oficial com o Título de "Gato (CLASSE) mais Bonito do

Brasil 2024".

- Um comedouro Ergonômico GEO personalizado exclusivo (produto não disponível para venda/comercialização)

- Vaga na final pelo título de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024"



8. Final do Concurso

Os dez gatos vencedores de cada classe disputam em dezembro a primeira fase do título de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024", que inicia em 2 de dezembro e termina em 13 dezembro, às 17h (horário de Brasília).



9. Dinâmica da fase 1 da Final

A Woolie publicará em seu Feed no Instagram fotos dos 10 finalistas, eleitos 1 em cada classe mensal, em post compartilhado com o perfil responsável pela candidatura. Na primeira fase os 8 finalistas com maior número de engajamento real no post até 16 de dezembro, às 17h, serão classificados para a segunda fase da final do concurso. Convide os amigos e gateiros para engajar a publicação nas redes sociais.



10. Fase 2 da Final

A segunda fase da final começa dia 16 e termina em 21 de dezembro de 2024, às 17h (horário de Brasília). Os confrontos entre os oito finalistas será disputado por batalhas entre duplas nos stories da Woolie, que definirão os quatro finalistas das quartas de final do concurso.

11. Quartas de Final

As Quartas de Final começam em 18 de dezembro e um sorteio vai definir os confrontos entre os 4 gatos mais votados pelos internautas. Os dois mais votados avançam para a final.



11. Final

A final do concurso começa em 20 de dezembro com o confronto decisivo entre os dois gatos. O mais votado recebe o título de "Gato SRD Mias Bonito do Brasil" e o resultado será anunciado até o último dia do mês de dezembro no Instagram @woolie.pet.



12. Prêmio de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024"

- Certificado com o Título de “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil

2024”, válido por 12 meses

- Comedouro Ergonômico GEO personalizado

- Um enxoval de mimos para o Gato SRD Mais Bonito do Brasil (produtos não poderão ser comercializados).

