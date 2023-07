A- A+

Concurso escolhe foto mais engraçada do universo pet; confira imagens e saiba como votar O Comedy Pet Photography Awards já está com votação aberta

O concurso literalmente mais engraçado do mundo pet iniciou sua votação para escolher a foto mais hilária de animais domésticos. A edição de 2023 do Comedy Pet Photography Awards contará com 27 dias de votação aberta para escolher o registro mais engraçado de pets.

Ao todo, são 25 fotos selecionadas de pets nos mais diversos cenários, fazendo a diversão de seus tutores e, agora, de quem vê as fotos do concurso.

Foto concorrente

A escolha da melhor foto será feita através de uma votação online. Já é possível votar no site do Comedy Pet. O pet vencedor será anunciado no dia 11 de agosto.

Há imagens de gatinhos dando língua, de um cãozinho no colo de um macaquinho de pelúcia e até de uma tartaruga comendo um girassol.

Confere aqui algumas das 25 imagens do concurso:

-Sono de Kylian

-Albert Enstein -Tiro livre de futebol

-Pop up -É uma foca ou um cachorro -Quando cavar fica sério

Veja também

SAÚDE Hospital Pelópidas Silveira, no Recife, faz primeira captação de coração em 2023