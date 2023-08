A- A+

Concurso premia look canino mais original na Livraria da Praça, na Zona Norte do Recife A inscrição para o desfile de looks custa R$ 50

A Livraria da Praça, localizada no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, irá promover, no sábado (26), um desfile canino. Os animais serão julgados de acordo com seus looks, o mais original terá mais chances de ficar entre os três animais premiados do evento. Para participar, é preciso realizar a inscrição do pet, no valor de R$ 50.

Concurso de looks de cães

Cães e tutores inscritos ocuparão mesas dispostas na área do quintal da livraria,espaço reservado para o evento. O encontro será realizado das 15h às 17h. Um cardápio direcionado para cães com petiscos e até sorvete será ofertado no local.

O "Desfile de Pets" tem como inspiração o Dia Mundial do Cachorro, celebrado no dia 25 de agosto. Para julgar os looks caninos ,estarão presentes quatro jurados convidados.

O evento terá participação do Resort & Park/Hospital Pet Dream e do Laboratório Ceva.

A inscrição para o evento, que oferta apenas dez vagas, custa R$ 50 por pet e deve ser feita através do Whatsapp da livraria (3019-0259P) ou através do formulário https://forms.gle/MXSYXHSRSXc7uTwp8.

