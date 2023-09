Confira dicas para manter seu pet saudável

A- A+

Assim como para os humanos, a rotina também é muito importante para os cães e, principalmente, para os gatos. Saber quando vai se alimentar, passear e brincar torna o pet mais seguro e disciplinado, além de reduzir os níveis de estresse e ansiedade e melhorar o seu relacionamento com o tutor.

“Ao contrário do que muitos acreditam, os cães e gatos são animais que precisam e gostam de rotina. Mudanças repentinas têm o potencial de deixá-los estressados e até mesmo deprimidos em alguns casos. Os horários de alimentação e passeios, por exemplo, são muito importantes para eles e devem ser mantidos no dia a dia”, afirma Marina Macruz, médica-veterinária da PremieRpet®.

Alimentação



Seguir horários fixos para a alimentação ajuda na aceitação do alimento pelo animal.

“Deixar o comedouro sempre abastecido não é o ideal, pois faz com que alguns animais queiram comer a todo momento e, além disso, a exposição prolongada do alimento compromete a crocância, o sabor e qualidade do produto”, explica Marina.

A quantidade ideal varia de acordo com o peso, idade, raça, nível de atividade física do animal e a quantidade de energia disponível no alimento. Por isso, é importante seguir a orientação do veterinário ou da embalagem do produto. Para os cães filhotes, a recomendação é fracionar a alimentação no mínimo de 3 a 4 refeições por dia até os 6 meses de idade, quando, então, é indicado oferecer no mínimo 2 refeições diárias.

No caso dos gatos, tanto para adultos quanto para filhotes, o ideal é determinar a quantidade de alimento diária e dividir em várias porções ao longo do dia, sem deixar o alimento à vontade no comedouro, mesmo com a quantidade controlada pelo tutor.

E vale lembrar: os petiscos são excelentes como reforço positivo e recompensa na rotina do pet. Mas não substituem o alimento completo e balanceado e devem representar, no máximo, 10% das calorias diárias indicadas para a idade e o porte do animal.

Gasto de energia

Os animais também precisam de uma certa movimentação dentro da sua rotina para manter a vida saudável, principalmente porque os instintos naturais são suprimidos se o pet tem tudo à disposição. Se o animal não gasta a energia que seria direcionada para caçar o próprio alimento ou até sobreviver em um meio selvagem, o tédio pode aparecer. Por isso, o tutor deve realizar ao menos uma atividade para gasto de energia do animal por dia.



É indicado que as brincadeiras com o cão ou gato, se possível, aconteçam sempre no mesmo horário, com atividades divertidas, atrativas e desafiadoras. É indicado que o tutor também mantenha um padrão ao levar o animal para passear.



Qualidade do sono

A melhor forma de garantir um sono tranquilo é estabelecer uma rotina de passeios, brincadeiras e refeições. Além disso, ofereça um local tranquilo e confortável para que o pet possa se sentir seguro para dormir. Nos momentos antes do sono, aproveite para fazer um carinho e relaxá-lo.

