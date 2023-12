Confira oito dicas para deixar seu pet mais seguro no Réveillon

A- A+

Apesar da proibição de fogos de artifícios sonoros em algumas cidades brasileiras - inclusive no Recife-, o Réveillon ainda é uma festa celebrada com o uso desses explosivos. Por conta da percepção auditiva mais apurada, os cães e gatos podem apresentar reações de medo e pavor durante a virada do ano.

Segundo a médica-veterinária Annie Tenório, que atua na Vet4All (aplicativo que oferece atendimento veterinário online 24 horas) os pets têm uma audição muito desenvolvida e ouvem mais frequências de sons do que os seres humanos. Por isso,os ruídos causados pelos fogos de artifício são assustadores para eles.

Cachorro escondido por conta de fogos de artifício com estampido

"Muitos ficam com medo, chorando ou escondido. Há animais que até pulam de janela, tentando se afastar do barulho e sofrem acidentes, como a quebra de unha ou pata", explicou.

Além de ficarem longe de barulhos, os pets precisam não ter acesso à refeição humana servida em celebrações servidas no fim de ano. Muitos alimentos típicos da época são tóxicos para cães e gatos.

"Se oferecer comida para o animalzinho que seja uma feita especialmente para ele, com orientação de um especialista. As comidas feitas para os seres humanos não podem ser ingeridas pelo animal", ressaltou a médica-veterinária da Vet4All.

Para o tutor auxiliar o pet a enfrentar o momento de vulnerabilidade da melhor forma possível, a Folha Pet preparou uma lista com oito dicas para que seu cãozinho ou gatinho passem pelo Réveillon da maneira mais confortável.

Para cães e gatos

Companhia

O pet que sente medo de fogos de artifícios sonoros não deve ser deixado sozinho no momento do lançamento.Ele precisa estar acompanhado para não se machucar no caso de uma reação de pânico. Há relatos de cães que fogem, arranham as paredes, chegando até ferir as patinhas por conta do susto.

Proteção sonora

Os tutores podem amenizar o som fechando completamente janelas e portas do ambiente. Além disso, deixar um rádio ou televisão funcionando ajuda na dispersão dos ruídos vindos dos artifícios.

Brincadeiras

Se o animal estiver brincando no momento da virada, ele terá menos chances de se desesperar por conta do barulho. A atividade não pode ser forçada, pois pode piorar ainda mais a situação.

Aconchego contido

Apesar da companhia ser essencial, muitos animais se desesperam ainda mais se forem colocados no colo ou abraçados à força.

"Não adianta, no momento da agitação, ficar abraçando-os, falando ‘calma’, porque entendem que o tutor também está nervoso. Então, é importante fazer algo que os agradam para entenderem que está tudo sob controle", orientou a veterinária.

Calmantes

Existem produtos no mercado para acalmar pets em situações de estresse. Florais ou feromônios formam o principal componente da fórmula dos calmantes naturais, deixando o pet mais tranquilo e menos suscetível a ataques de pânico. Eles podem ser encontrados na forma de spray, difusor ou até em gotas.

Petiscos

Parece suborno e é. Distrair o seu cão ou gato com petiscos na hora da virada pode te poupar muita dor de cabeça.

Para gatos

Caixa de papelão

Gatos possuem tendência a buscar um "ninho" ou lugar para se esconder quando são ameaçados. Como os explosivos sonoros representam uma ameaça para o animal, improvisar um lugar de proteção ajuda muito.

A caixa de papelão pode ser encontrada em qualquer supermercado e, além de ser usada como uma espécie de toca, também serve para que o gatinho a arranhe para se livrar do estresse.

Para cães

Tellington Touch

Essa técnica consiste em passar uma faixa de tecido ou gaze pelo corpo do cãozinho, criando leves compressões que fazem o pet se sentir mais seguro.

Para fazer a Tellington Touch, o tutor deve começar ao menos 30 minutos antes do ápice dos fogos de artifício.

A faixa deve ser colocada na altura do peito do cãozinho e levada na direção das costas. Nas costas as pontas devem ser cruzadas para passar pela barriga do pet. O processo de cruzamento das pontas deve ser feito mais uma vez para que o nó do tecido seja dado nas costas. A compressão será aplicada no peito, costas e barriga. É importante salientar que o tutor não deve apertar o cão, o que pode gerar desconforto. A faixa deve ficar confortável.

