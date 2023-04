A- A+

Confira uma lista de parques e praças com estrutura para cães no Recife

Momentos de lazer não precisam ser só para nós, humanos. Nos últimos anos, a presença de pets em nossas vidas se fez tão grande que locais interativos para esses animais já fazem parte de iniciativas públicas e privadas para lazer.

No Recife, alguns lugares oferecem estruturas de parque para cães. O "Parcão", como é chamado, conta com uma diversidade de brinquedos interativos para cães.

Parcão Lagoa do Araçá

Na área delimitada do espaço, os cães podem ficar sem a guia (mantendo a coleira ou o peitoral) enquanto desfrutam do ambiente com diversos obstáculos e brinquedos.

O local conta com regras sobre a presença apenas de animais sociáveis e pouco reativos a outros animais, visto que é um espaço coletivo. Geralmente, cadelas no cio também devem evitar o local devido ao risco de cópula com outros cães que estarão livres.



Veja a lista:

Administrado pelo Governo de Pernambuco

Parque Santos Dumont

Rua Alm. Nelson Fernandes, Boa Viagem

ParCão do Santos Dumont

Administrados pela Prefeitura do Recife

Parque Santana

Rua Jorge Gomes de Sá - Santana

Praça Souto Filho

Rua do Futuro, Jaqueira

Praça Souto Filho

Parque Dona Lindu

Av. Boa Viagem, Boa Viagem

Segundo Jardim

Av. Boa Viagem, Boa Viagem

Lagoa do Araçá

Lagoa do Araçá, Imbiribeira



Administrado pela iniciativa privada



Parcão Shopping Recife

R. Padre Carapuceiro, 777 – Boa Viagem

Parcão Shopping Recife

