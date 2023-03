Conheça 5 aplicativos gratuitos que facilitam a vida de quem tem pet

A- A+

Com 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o último censo do IPB (Instituto Pet Brasil), o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. Cerca de 70% da população têm um pet em casa ou conhece alguém que tenha.

Mas, para garantir uma boa qualidade de vida para os bichos, é importante olhar para questões que vão além da alimentação e hidratação. Graças aos avanços da tecnologia, alguns aplicativos disponibilizam gratuitamente diversas ferramentas que podem analisar comportamentos prejudiciais à saúde, informar sobre vacinas, facilitar a busca por atendimento médico veterinário ou hospedagem, e até analisar o índice de felicidade e sociabilidade do pet.

“Precisamos nos atentar a uma série de cuidados para que os animais domésticos vivam bem e com dignidade: alimentação saudável, socialização com humanos e com outros animais, higiene adequada, vacinas em dia, entre outros. A tecnologia tem sido aliada nos cuidados e organização com os pets de forma gratuita e com poucos cliques”, explicou a veterinária Laura Ferreira, da Guiavet.

Calculadora de Qualidade de Vida – A ferramenta faz a avaliação de fatores como: energia, sociabilidade, mobilidade, descontração, saciedade, interesse na alimentação e felicidade.

O diagnóstico online fica pronto em instantes e traz informações importantes sobre a saúde, comportamento e até a personalidade de cada cão ou gato, revelando se o animal está dentro, abaixo ou acima do típico para cada temática. Assim, os tutores podem acompanhar as necessidades, melhorar a rotina e buscar ajuda profissional, se necessário.

O serviço está disponível de forma gratuita no app Guiavet.

Dog Hero – Disponível para Android e iOS, o app é direcionado a quem deseja hospedar e passear com cachorros — ou contratar esses serviços. Ao realizar o cadastro na plataforma, é possível encontrar profissionais treinados para realizarem hospedagens de cães e gatos durante as viagens ou compromissos de seus donos ou ainda passeios diários com os animais de estimação.

Carteirinha de vacinação digital - Válida em todo o território nacional, a primeira carteirinha de vacinação digital do Brasil segue os requisitos do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Com ela, os tutores não precisam mais andar com a carteirinha física, basta cadastrar as vacinas do cachorro ou gato no app e solicitar a assinatura do veterinário. O aplicativo também é inteligente e envia alertas quando está na hora de aplicar uma nova vacina.

PetDriver - Aplicativo de transporte para animais de estimação acompanhados de seus donos. Para quem precisa se locomover com segurança, o app facilita a vida dos tutores, que conseguem buscar um prestador de serviço de maneira fácil e ágil. Também está disponível para Android e iOS.

Pet Booking - Plataforma criada para encontrar serviços mais próximos. Utilizando a localização em tempo real, o app apresenta prestadores de serviços de acordo com a distância. É possível encontrar com poucos cliques: banho e tosa, consultas veterinárias, adestramento, atendimento 24 horas, dog walkers, pet sitters e atendimento móvel.

