A- A+

Conheça Hulk e Ayla, os cães de salvamento do CBMPE enviados para ajudar nos resgates no RS Ambos têm experiência e certificação nacional para resgates de vivos e mortos em deslizamentos

O Governo de Pernambuco enviou, na manhã desta sexta-feira (10), a primeira equipe de suporte para ajudar no resgate das vítimas da catástrofe ocasionada pelas fortes chuvas, no Rio Grande do Sul.

Entre os agentes que compõem a operação estão os labradores Hulk e Ayla. Ambos têm experiência e certificação nacional para resgates de vivos e mortos em deslizamentos.



Ayla, inclusive, já esteve no Rio Grande do Sul, para ajudar nas operações de resgate da enchente de novembro de 2023.

Pernambuco envia, nesta sexta (10), a primeira equipe de suporte para resgates no Rio Grande do Sul.

Cães salvadores

A cadela Ayla tem 6 anos e é a mãe de outros cinco cães de salvamento: Spot, Drica, Faith l, Dante e Toby, todos certificados nacionalmente.



Ayla participou de sua primeira certificação no estado do Mato Grosso, em 2022, onde conquistou todas as 4 certificações necessárias.

Habilidosa, a cadela participou dos resgates da maior tragédia do século em Pernambuco, que registrou 122 mortes entre maio e junho de 2022.

Devido ao seu histórico, acompanhou as equipes de apoio enviadas para as operações no Rio Grande do Sul, em novembro de 2023. O que lhe garante experiência para ajudar na nova missão para a qual foi designada, no estado.

O macho, Hulk, tem 4 anos e também participou dos resgates das vítimas da tragédia de 2022 em Pernambuco. Ele também chegou a ser convocado para seguir para o Rio Grande do Sul em 2023, porém sofreu um acidente grave em campo, no qual fraturou uma costela, e não pôde seguir viagem.



Na última ocorrência de destaque em que participou, Hulk encontrou um corpo de um jovem no município de Camaragibe, que estava dentro de uma mata fechada.



Após o início da atuação da equipe no local, levou apenas 2h30 para que Hulk o localizasse.

Veja também

JUSTIÇA Consulta sobre escuta de menores em alienação parental termina nesta sexta (10)