A- A+

A Câmara dos Deputados, em Brasília, conta com segurança garantida por um corpo policial formado por pessoas e cães, isso mesmo. Margaux, uma golden retriever, é uma das integrantes do projeto K9, que visa detectar armas de fogo e explosivos no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados.

Margaux e sua condutora, Leonela Santos, no trabalho de segurança pública na Câmara dos Deputados

Margaux tem suas atividades registradas em um perfil da rede social administrado por sua condutora e parceira de trabalho, a policial legislativa Leonela Santos. O perfil @golden.margaux conta sobre o cotidiano de trabalho vivenciado pela cadelinha, que é frequentemente fotografada ao lado de parlamentares que recepcionam seu trabalho de forma amorosa.

Cadela Margaux em dia de homenagem ao Policial Legislativo, na Câmara dos deputados

De acordo com Leonela, os cães farejadores facilitam o processo de manutenção da segurança em áreas abertas.

"É uma ferramenta que nos auxilia muito no trabalho de segurança do nosso parlamento. É um parlamento que é muito aberto, que tem um acesso muito democrático, é importante que seja. Mas a polícia encontra um desafio sempre de como promover uma casa aberta, porém com segurança para todos que transitam", explicou, em um vídeo no perfil da golden.

Além de ser mascote do projeto K9, Margaux tem um perfil de redes sociais digno de influencer. A cadelinha é seguida por mais de 11 mil pessoas que acompanham suas postagens sobre o trabalho garantindo a segurança na Câmara.

Veja também

Folha Pet Conheça Margaux, a cadelinha golden que participa da equipe de segurança da Câmara dos Deputados