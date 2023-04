A- A+

Consul-Gato: Consulado do Japão no Recife tem "funcionário" felino Nas redes sociais o mascote é usado para divulgar informações sobre o consulado e suas funções

O Consulado do Japão no Recife (@consuladogeraldojapao_recife) tem um funcionário incomum: o "Cônsul-Gato", um felino mascote da instituição. Com seu corpinho branco, rabo de pelagem escura, nariz preto e manchas douradas na cabeça, o pet divulga informações sérias sobre o consulado nas redes sociais.

Apelidado de CG, o gatinho usa até gravata e crachá. Em posts descontraídos, o mascote é usado para explicar as diversas funções do consulado, como a diplomacia e a emissão de vistos.

"Sou o Cônsul Gato. Pode-me chamar de CG para facilitar. Agora, eu sou o CG deste Consulado, porque o outro CG (o Cônsul-Geral) está temporariamente de volta ao Japão. E vocês conhecem o trabalho cotidiano do Consulado-Geral do Japão?", assim se apresenta, o felino, no Instagram.

Consulado

O Consulado do Japão no Recife tem jurisdição em sete estados brasileiros. Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia são atendidos pela sede no Recife.

