Conviver com pets é sinônimo de bem-estar: animais são associados a melhoras na saúde de tutores

Se você perguntar para qualquer tutor de pet, ele vai afirmar que ter animais traz benefícios para o bem-estar. Mas a questão também foi feita pela ciência: uma pesquisa realizada pela HABRI (Human Animal Bond Research Institute) em colaboração com a Mars Petcare, identificou que 80% dos tutores de pets dizem que seu animal de estimação os faz sentir menos solitários. Esta descoberta também foi apoiada por estudos que concluíram que a terapia assistida por animais reduz a solidão em idosos que residem em asilos.

"Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de solidão e isolamento social mesmo antes do início da pandemia. Entretanto, esse episódio trouxe à tona esta questão crítica, revelando um aumento considerável no número de pessoas com sintomas de depressão e ansiedade em todo o mundo. As pesquisas sugerem que ter ou interagir com animais de estimação impactam positivamente a saúde mental e física de pessoas de todas as idades, reduzindo estresse, medo, fadiga e tristeza", explicou Natália Lopes, Médica-Veterinária e Gerente de Comunicação e Assuntos Científicos da Royal Canin Brasil.

Um estudo publicado no jornal Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, em parceria com a Escola de Medicina de Mount Sinai (EUA), avalia que conviver com cães pode reduzir a mortalidade, principalmente por causas cardiovasculares. Já sobre a companhia dos felinos, outro estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Estado de Washington, nos Estados Unidos, publicado na revista Anrhrozoös, revela que a interação com os gatos contribui para reduzir o estresse.

Ao fazer carinho em um pet, o córtex pré-frontal humano (responsável, por exemplo, pelo gerenciamento das emoções e das interações sociais) responde positivamente, conforme relata o estudo feito por pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça. “A interação humano-animal desenvolve consciência social, criando habilidades de relacionamento que aprimoram a capacidade de interação com as pessoas. Tutores frequentemente relatam que conheceram pessoas e fizeram amigos durante os passeios com seus pets. Os adolescentes, por exemplo, demonstram satisfação na companhia dos animais por estarem sempre em busca de amor e de apoio, além de auxiliar na redução de conflitos com seus irmãos”, ressalta Natália. Confira a seguir alguns benefícios comprovados de se ter um pet em casa:

Ter um animal de estimação pode ajudar a saúde do coração

De acordo com o resultado do estudo publicado no periódico Scientific Reports, o risco de desenvolver doenças cardíacas e até mortalidade por causa de problemas no coração é menor entre tutores de cães. Adultos que possuem um animal de estimação têm respostas fisiológicas mais saudáveis em relação ao estresse, incluindo menor frequência cardíaca e pressão arterial basal.

Pets podem ajudar crianças e estudantes a lidarem com o estresse

As crianças também possuem diversos ganhos a partir desta relação, tais como: o desenvolvimento do senso de responsabilidade e o comportamento carinhoso, associado ao apego animal. Cães que atuam em terapias assistidas podem ajudar a aumentar a atenção e a memória dos estudantes e ajudá-los a enfrentar o estresse.

Gatos e cães são ótimas companhias para idosos

O forte vínculo entre o tutor e o pet tem sido associado a níveis mais baixos de solidão e isolamento social. Para alguns indivíduos, a presença de um gato ou cão aumenta o apoio social, reduz a solidão e a sensação de isolamento.

