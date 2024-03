A- A+

Convívio com cães tem efeito calmante e aumenta a concentração, conclui pesquisa Atividades realizadas com cães facilitam o aumento da atividade cerebral

Uma pesquisa publicada pela revista científica Plos One identificou que a interação com cães tem efeito anti-estresse para humanos. Esse contato aumenta a atividade cerebral em áreas associadas ao bem-estar e ao foco.

O estudo foi realizado pela Universidade de Konkuk, na Coreia do Sul. Participaram da iniciativa 30 pessoas adultas com idade média de 28 anos. Os participantes realizaram oito atividades diferentes com um cachorro durante três minutos cada. Foram realizadas reuniões, brincadeiras, alimentação, massagem, higiene, fotografia, abraços e caminhadas. Ondas cerebrais nos lobos pré-frontal, frontal, parietal e occipital foram medidas durante as atividades.

O cão escolhido para conviver com o grupo de pesquisa foi uma fêmea da raça poodle standard, de quatro anos. A cadelinha estava vacinada, vermifugada, treinada e sociável durante o estudo. Um adestrador acompanhou a atividade.

Eletrodos foram colocados no couro cabeludo dos participantes para oferecer uma leitura precisa e imediata da atividade elétrica cerebral durante as ações.

As atividades como alimentar, massagear e abraçar o cachorro diminuíram a pontuação total do transtorno de humor, o que indicou um efeito positivo nos participantes, que apresentaram redução no estresse em todas as ações realizadas com a cadela.

Além disso, o estudo demonstrou que práticas, como um passeio ou massagem no pet, podem ativar um relaxamento mais acentuado, estabilidade emocional, atenção, concentração e criatividade, facilitando o aumento da atividade cerebral.

"Nosso estudo demonstra que atividades de interação com animais, como brincar, passear, massagear e cuidar de cães, têm um efeito positivo ao facilitar o aumento da atividade cerebral em participantes saudáveis. Isso indica que determinadas atividades ativam o relaxamento, a estabilidade emocional, a atenção, a concentração e a criatividade. Notavelmente, brincar com o cachorro tem um efeito afirmativo tanto no relaxamento quanto na concentração. Além disso, através de uma avaliação subjetiva do humor, os resultados revelaram que as interações com cães podem diminuir o estresse humano e induzir respostas emocionais positiva", conclui o artigo publicado.

