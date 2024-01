A- A+

De Paulista a Vitória de Santo Antão: com ajuda de doações, mulher viaja para adotar cachorro Érika Borborema da Silva conheceu "Bob" por foto e usou as redes sociais para arcar com viagem

A manicure Érika Borborema da Silva, de 37 anos, saiu da sua casa na última terça-feira (2), no bairro de Arthur Lundgren 2, Paulista, na Região Metropolitana do Recife, com destino a Vitória de Santo Antão - cidade localizada a aproximadamente 46 quilômetros do Recife -, Zona da Mata Sul, para adotar um cachorro abadonado.

Para voltar para casa, onde programava o novo lar de Bob, ela precisou ir até as redes sociais dela pedir ajuda financeira para as viagens de ida e volta. Mas não foi fácil.

"A minha irmã me mandou uma foto de Bob dizendo que ele estava para adoção. Ele estava na estrada de Bezerros correndo atrás de um carro que o abandonou. A história me comoveu muito, então eu falei com alguns conhecidos meus, mas não tive sucesso. Fiquei desesperada, porque as pessoas que fizeram o resgate dele não podiam ficar. Entrei no Instagram e me emocionei muito com a história dele. A menina que estava com Bob mora em Bezerros e ela não poderia vir até Paulista, mas disse que o levava até Vitória de Santo Antão", rememora.

Foi então que uma cliente da manicure surgiu com uma ideia. E, através da ajuda de 11 pessoas, mobilizadas via redes sociais, o encontro com o animal aconteceu.

"A cliente se preocupou comigo para eu ir e voltar com segurança com Bob. Ela falou com um tio dela para fazer esse trâmite, cobrou o valor e eu paguei com o dinheiro que tinha recebido das doações do Instagram", diz.

Apesar do receio com a atitude de expor o pedido por ajuda, as doações chegaram para Érika, que já fez as primeiras compras para o novo companheiro. "Foi o meu último recurso. Eu estava sem grana. O dinheiro que sobrou da doação, eu reverti tudo para Bob. Comprei coleira, ração, remédios, sachês, sabonetes, potes de água e ração, e ainda deu para eu telar a minha grade para a segurança dele", detalha.

"Vou estar aqui para ele para tudo... educar, brincar e dar carinhos. Bob entrou na minha vida na hora certa", celebra a mulher.

