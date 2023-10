Desaparecido há dois dias, cão Feijão volta sozinho para casa, na Zona Norte

A- A+

O cãozinho Feijão, que estava desaparecido desde segunda-feira (23), voltou sozinho para casa, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



De acordo com a tutora, Annaclarice Almeida, o animal retornou na manhã desta quarta-feira (25).



"Feijão voltou!!!!! Gente, 5h30 da manhã ele voltou sozinho e ficou arranhando o portão pra gente abrir. Que felicidade!!! Ele está bem, sem ferimentos. Obrigada a todos que ajudaram. Sem amigos a gente não é nada!", publicou Annaclarice.

Feijão, que tem porte pequeno e é uma mistura de Poodle com Shih-Tzu, fugiu após encontrar o portão aberto.



Nas redes sociais e em grupos de condomínio, vários vizinhos começaram a compartilhar fotos do pet.

