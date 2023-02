Desfile carnavalesco premia pets com melhores fantasias em shopping na RMR; confira detalhes

A- A+

Neste domingo (12), o Shopping Costa Dourada, localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), irá sediar um desfile de fantasias carnavalescas para pets. O "Desfile Pet" terá início às 16h, na praça em frente à Tupan e irá premiar as três melhores fantasias do evento.



Para participar do desfile, é necessário realizar inscrição prévia por meio de direct enviado para o perfil @cuidedeum4patas no Instagram. A Ong resgata e cuida de animais em situação de rua na cidade.



No ato da inscrição, tutores devem informar o nome (do tutor e do animal), o telefone para contato e a espécie do animalzinho.

