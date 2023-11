A- A+

Despedida: família leva cachorro doente para passar seu último dia de vida na praia; veja o vídeo O pet, que estava com um câncer no estômago, amava a praia

O último dia de vida do cãozinho Walter foi em um de seus lugares mais amados, a praia. O beagle de quase 13 anos de idade estava com um câncer no estômago. Natural de Vilano Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, o pet era acostumado a passar pelo ambiente praiano com frequência, mas sua doença o deixou impossibilitado de fazer os percursos com tanta assiduidade.



No dia de sua despedida, seus tutores levaram o pet em um carrinho para dar voltas pelo mar. "Queria poder te abraçar um pouco mais", disse Amy Mastromarino, tutora do animal, nas redes sociais.



Walter observando o mar dentro de seu carrinho de transporte Walter observando o mar dentro de seu carrinho de transporte



Antes de sua partida, Walter recebeu carinho e amor de sua família durante um passeio na praia e até comeu sua comida favorita: batata frita. Ele foi acompanhado até seus últimos suspiros.

"Já não está mais sofrendo. Não sei como o tempo passou e como chegamos a este ponto. Não sabia o quanto podia amar um amigo peludo até te conhecer. Você valeu cada segundo. O amor incondicional que me deste, os sorrisos, as gargalhadas, a pureza do teu coração de cão", relatou sua tutora nas redes sociais.

Segundo Amy, o pet ajudou em momentos muito difíceis da sua vida e transformou dias ruins e bons com sua companhia. "Obrigada por me escolher para ser a tua mãe. Te amei com todo o meu coração e alma, Walter, e amarei para sempre", concluiu.

Veja o vídeo:



#beagles #dogmom #fyp #foryou #foryourpage #florida #fridaythe13th #mylove @rockchick1006 Today is your last day on earth Walter. I know my dad is waiting for you at the end of the #rainbowbridge i love you with my entire heart and soul. #dogsoftiktok #doglove Stuff We Did (From "Up") - Mark Northam

