Detran-PE ensina, em ações educativas na Zona Norte do Recife, como transportar pets em carros

O transporte de animais em carros não pode ser feito de forma irregular. Qualquer descuido pode resultar em acidente de trânsito. Por isso, na manhã desta quarta-feira (4), quando é celebrado o Dia Internacional dos Animais, o Departamento Estadual de Transito de Pernambuco (Detran-PE) realiza uma ação educativa no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife, ensinando como levar os bichinhos no veículo. Uma atitude que, além de expressar carinho pelos animais, reforça que, ao volante, todo cuidado e prudência são poucos.



Ao longo do dia, outras ações como essa vão se repetir - haverá, por exemplo, às 17h, na Igreja das Graças, e, às 19h, na Igreja de Casa Forte, ambas nos bairros homônimos, respectivamente, na Zona Norte da capital pernambucana.

O dia também é voltado para São Francisco de Assis, que é protetor dos animais, e, em frente à Igreja da Jaqueira, na entrada da avenida Rui Barbosa, é realizada.a bênção dos bichinhos pelo monsenhor Luciano.

O diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, diz que a ação teve boa aceitação do público. Nas primeiras horas, cerca de 50 animais já passaram pela blitz.

“A gente tem passado para os circulantes que estão com pets que eles devem transportar atrás, com cinto de segurança ou na cadeirinha e, caso não tenha, transportar no assoalho (parte da frente). O pet jamais deve estar com o corpo para fora do carro”, afirmou.

Na ação, uma série de recomendações é dada para evitar sinistros de trânsito, como, por exemplo, o uso de equipamentos como caixinha presa pelo cinto de segurança ou usando cinto de segurança próprio. É importante o uso de peitoral e não de coleira simples, para evitar estrangulamento e lesões na cervical do animal em caso de frenagens bruscas.

“A gente tem chamado atenção dos condutores para isso. Às vezes, as pessoas colocam o bicho no banco e aplicam o cinto de segurança. Errado. Do mesmo jeito que você transporta uma criança e não deve colocar o cinto, não se deve fazer isso com o pet porque pode causar estrangulamento”, acrescenta André.

O veículo utilizado para as demonstrações do Detran-PE é uma Spin, com cinco lugares e porta-mala espaçoso, mas, segundo Trajano, de acordo com o tamanho do carro, o modo do transporte pode variar.

“Dependendo do formato do carro, pode ser diferente. Num carro hatch, por exemplo, jamais um animal pode ser transportado na mala, porque ela é fechada. É óbvio, mas existem ainda os questionamentos”, ressalta.

Na ação educativa, cinco agentes participaram da ação educativa, compartilhando as informações e fazendo demonstrações de como levar os animais.Para o agente João Alexandre, o momento foi importante para tirar qualquer dúvida dos tutores.

“Toda ação da gente é voltada para o público, sempre para o cotidiano das pessoas que utilizam a via pública, para uma norma de circulação e conduta correta, dentro da legislação. E aqui não está sendo diferente. As pessoas estão nos procurando para tirar dúvidas e fazer bastante perguntas".



Multas

Levar o animal solto, agitado no interior do veículo, pode contribuir para um sinistro de trânsito. O motorista pode cair no Artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que diz: dirigir sem os cuidados necessários é infração leve, com multa no valor de R$ 88,38 e três pontos na CNH.

Quando o motorista dirige com o pet no colo ou o leva à sua esquerda, junto à janela, a infração é considerada média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH, segundo o artigo 252 do CTB.

Outra possibilidade da multa é o motorista permitir que o pet viaje com a cabecinha ou o corpo para fora da janela - nesse caso, é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e aplicação de 5 pontos na CNH do motorista.

