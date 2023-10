Dia D: Recife monta 309 postos para imunização antirrábica neste sábado (28)

A- A+

O Recife terá, neste sábado (28), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 309 postos volantes espalhados pelos oito distritos sanitários da Cidade estarão abertos, das 8h às 17h, para receber cães e gatos com mais de seis meses de vida e que ainda não tenham recebido, no último ano, a dose contra a raiva - doença fatal e transmissível, tanto para animais como para pessoas.

A abertura oficial acontecerá no Segundo Jardim de Boa Viagem, com ações educativas para a população e ainda a opção de imunização via drive-thru (ou seja, sem precisar sair do veículo), além da tradicional. A expectativa é vacinar 150 mil animais, somente neste dia, em toda a capital pernambucana.

O Dia D marca a culminância da campanha do Recife, que teve início em 27 de setembro e, até o momento, já beneficiou 47 mil animais, sem necessidade de agendamento. A dinâmica será a mesma: basta os tutores levarem os pets ao posto mais próximo de sua residência (confira a lista completa neste link https://bit.ly/DiaDVacinacaoAntirrabica.).

Para um melhor controle e agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) orienta que, na ocasião, seja apresentado o cartão de vacinação dos cães e gatos, com a data e o lote do imunizante aplicado anteriormente. Quem não possuir o documento receberá um novo ao final do procedimento.

"É importante destacar que a raiva é uma doença grave, potencialmente fatal. Pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas ou arranhões. Porém, é fácil prevenir. Estamos com uma grande campanha, somente neste Dia D serão mais de 300 postos, entre unidades de saúde, praças, igrejas, escolas, terminais de ônibus, associações de moradores, em todos os cantos da cidade, justamente para facilitar o acesso da população, para que se programem e levem seus animais de estimação", ressalta Vânia Nunes.

A vacinação antirrábica é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do esforço para quebrar o ciclo de transmissão da doença entre animais e seres humanos. Em caso de contato com a saliva infectada, deve-se buscar atendimento imediato.



Serviço:

Evento: Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica do Recife

Dia: 28/10 às 8h

