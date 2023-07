A- A+

Dia do Vira-Lata é comemorado com evento de adoção e serviços para pets, no Parque Dona Lindu Prefeitura do Recife realiza, neste domingo (30), das 13h às 17h, um evento especial para os animais

Um evento especial para adoção de animais está sendo promovido pela Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA) e pelo Centro de Vigilância Ambiental (CVA),até as 17h deste domingo (30), no Parque Do na Lindu, em Boa Viagem, em comemoração ao Dia do Vira-Lata, comemorado oficialmente na segunda-feira (31).



O objetivo é tentar dar aos animais que vivem no CVA e estão aptos para adoção, uma nova casa, com melhores condições de vida e desenvolvimento. Assim, o evento pretende reunir famílias para conhecerem os bichinhos e realizarem a ação de maneira responsável e consciente. "A gente está aqui trazendo os animais que precisam de adoção e também apresentando os produtos trazidos pelos protetores. Também estamos oferecendo vacinação, brincadeira para crianças e agendamento de castração", informou Ana Lélis, uma das coordenadoras do evento.



"Hoje nós vamos ter vacinação anti-rábica para os animais que chegarem, agendamento de castração no Hospital Veterinário do Recife e o evento de adoção de cães e gatos. Esse evento é importante para a gente dar um lar aos animais que vivem no CVA", frisou a veterinária Marília Costa.

"Vim agendar a catsração do meu cachorro. É um trabalho muito bom da prefeitura que ajuda todos nós que trabalhamos resgatando animais. Fazendo isso, incentivam não só nós, mas todo mundo a cuidar dos animais", disse o empresário Wambergson Filho, 22 anos. Gabriela Lima, 25, auxiliar administrativa aproveitou para levar sua filha Maria Luiza, 3 anos, para ver os bichinhos e participar das atividades lúdicas oferecidas pelo evento. "Achei muito legal poder apresentar os animais que ela gosta", disse. A filhinha já adotou um cachorrinho em outro evento de adoção.

Parcerias

Diversas Organizações Não-Governamentais (ONG) de proteção animal também participarão da atividade, expondo e vendendo produtos cuja renda será revertida em ração, remédios e apoio ao trabalho de protetores de animais do Recife. O evento contará com cães e gatos de diferentes idades e portes.

Requisitos para adoção

Para adotar um dos animais já castrados, é necessário ser maior de idade, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Além disso, a equipe da prefeitura realizará entrevistas para garantir que as adoções sejam feitas de maneira responsável.

Além do evento de adoção, a SEDA também estará com equipe a postos para realizar o pré-agendamento de cães e gatos no Hospital Veterinário do Recife e o registro de denúncias de maus-tratos.

