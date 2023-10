Dia dos Animais: data chama atenção para conscientização sobre o cuidado com seres vivos

A- A+

Nesta quarta-feira (3), é celebrado o Dia Mundial dos Animais. A data, que se refere ao santo católico protetor dos animais, São Francisco de Assis, serve para lembrar a importância do respeito pelos animais. Neste dia, também é memorado o Dia da Natureza.

O santo católico pregou, em sua vida, que todas as espécies merecem tanto cuidado quanto as pessoas. Por isso, tantas celebrações ligadas à conscientização e ao respeito são feitas na mesma data da comemoração por São Francisco, que viveu na cidade de Assis, na Itália, no século XII.

O Dia dos Animais foi reconhecido na Declaração Universal dos Direitos dos Animais - criada pela Unesco, em 1978. O documento, que se divide em 14 artigos, determina que humanos devem proteger e respeitar os bichos de outras espécies. Conforme o texto, todos os animais devem viver em condições próprias para a sua espécie.

Atualmente, leis garantem maior proteção aos animais, e maus-tratos podem ser denunciados diretamente à polícia, ligando para o 190.



Abandonar animais domésticos nas ruas, envenenar, mutilar, ferir, capturar espécies silvestres, forçar os bichinhos ao cansaço extremo, não dar comida e água diariamente e não protegê-los do sol, do frio ou da chuva são exemplos de maus-tratos. A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605) determina uma pena de dois a cinco anos para quem maltratar animais.

O Dia da Natureza, celebrado também no dia de São Francisco de Assis, propõe métodos sustentáveis de utilização do meio ambiente. Ações contra o impacto ambiental da sociedade, como não usar carro ou plantar uma árvore são propostas comuns na data.

Algumas pessoas também comemoram o Dia do Cachorro em 4 de outubro, mas os caninos são mundial e oficialmente celebrados no dia 26 de agosto. Mas, como ,obviamente, els fazem parte do reino rnimal e devem ser celebrados no Dia dos Animais.

