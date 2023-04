Dia Mundial dos Animais de Rua: saiba como ajudar pets que vivem em situação de risco

A- A+

Nesta terça-feira (4) é comemorado o Dia Mundial dos Animais de Rua. A data viabiliza um momento de conscientização e maior atenção aos animais que vivem em situação de risco. Para estes animais, toda ajuda é válida.



Levar ao veterinário, realizar uma campanha de adoção e ajudar uma instituição que cuida desses animais são algumas das opções para quem quer ajudar um pet de rua.



A castração é uma das principais medidas que ajudam a reduzir a população de pets em situação de rua. Quanto menor a quantidade de animais capazes de reproduzir em situação de risco, menor o número de pets vivendo nas ruas.

“Desde 2013 a gente realizou mais de 55 mil castrações. Daí você pode mensurar a quantidade de animais que essas ações evitaram ir pra rua para se reproduzir e aí gerar a questão do abandono. A gente trabalha nesse sentido de buscar diminuir a médio e longo prazo essa quantidade de animais, para que todos eles tenham um um lar tranquilo, que é o que eles merecem”, explicou a veterinária Amanda Santos, da Secretaria dos Direitos dos Animais (SEDA) do Recife.



A veterinária informou que o Hospital Veterinário do Recife (HVR) não atende apenas pets que possuem tutores. Uma pessoa que queira garantir a saúde, castração e cuidados com o animal pode levá-lo ao HVR e ele será atendido como qualquer outro animal, basta ter um acompanhante.



De acordo com Eduarda Assunção, ativista da causa animal do Abrigo Amigo Bicho, há ainda formas simples de ajudar um pet. “A pessoa pode ajudar até oferecendo comida. Andar com um saquinho de ração na bolsa, para o caso de encontrar com um animal na rua, não custa nada, né?”, perguntou.



Eduarda ainda comentou que pessoas com casas que tenham terraço vazio ou trecho de quintal coberto podem oferecer abrigo para animais em situação de rua em dias de chuva forte.



Instituições que atuam na defesa e cuidados com animais sempre precisam de ajuda com compra de ração, medicamentos e até com o tempo livre que uma pessoa disposta possa direcionar para ações.



O Projeto Gatinhos Urbanos, por exemplo, se esforça para manter 70 gatos em lares temporários aguardando por adoção. Contudo, outros 300 felinos vivem na Avenida Beira Rio, sem lar, recebendo apenas alimentação do projeto.

Rhayssa Flores, ativista que atua com o Projeto Gatinhos Urbanos, informou que o projeto também se esforça para que os animais sejam castrados antes de qualquer adoção. "Às vezes você alimenta um animal perto da sua residência ou trabalho e não sabe mais o que fazer por ele, castrar e devolver ao local é uma ótima ação, pois evita mais ninhadas e os riscos que animais não castrados se submetem na rua”, reforçou.



Apesar de não haver uma “carrocinha” ou um abrigo público que recolha animais em situação de rua em Pernambuco, há canais disponibilizados para animais que causam risco ou que estejam em situação de risco. Para animais que possam estar agressivos ou doentes, o Centro de Vigilância Animal (CVA) deve ser acionado através do (81)3355-7712. Já para denunciar maus-tratos, o Recife conta com o canal da SEDA, pelo contato (81)4042-3034.

