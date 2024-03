Dia Nacional dos Animais, celebrado nesta quinta-feira (14), propõe a luta contra os maus-tratos

A- A+

Nesta quinta-feira (14) é celebrado o Dia Nacional dos Animais. Apesar de serem incluídos como parte da família, os animais ainda são vítimas de maus-tratos e abandono no Brasil. A data, criada em 2005, chama atenção para os seus direitos.

Direito à vida;

Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção humana;

Nenhum animal deve ser maltratado;

Todos os animais selvagens têm o direito de viver livremente no habitat;

O animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado;

Nenhum animal deve ser usado em experiências que causem dor;

Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida;

A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais;

Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei;

Os humanos devem ser educados para observar, respeitar e compreender os animais desde a infância.

Maltratar animais é um crime punível com até cinco anos de reclusão no Brasil. Bater; deixar sem comida, água e/ou abrigo; não tratar doenças; dispor em local que não permita a mobilidade e abandonar são exemplos de maus-tratos. O abandono, contudo, é uma forma pouco denunciada que precisa ser combatida.

Organizações Não Governamentais (ONG) e protetores independentes trabalham arduamente para tentar salvar pets deixados na vulnerabilidade por pessoas que se arrependem da adoção ou compra de cães e gatos. Contudo, sem a conscientização da população, o trabalho destas pessoas que salvam os animais das ruas é apenas para remediar um problema social: muita gente ainda acha aceitável descartar pets nas ruas.

Segundo a ONG Ampara Animal, estima-se que 30 milhões de cães e gatos estão em situação de abandono pelas ruas do país, sujeitos a maus-tratos, fome, frio, calor extremo, sede, entre outras adversidades.

A decisão por ter um animal em casa precisa ser definitiva, assim como o abandono deve ser punido. O Recife conta com uma linha direta para denúncia, por meio do (81) 4042-3034, que atende das 9h às 12h e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira. A capital pernambucana também conta com uma ouvidoria para denúncias, no número 0800 281 004.

No Brasil, casos de maus-tratos podem ser relatados ao “Disque-Denúncia“, pelo telefone 181, que realiza atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

