Dicas como previnir doenças renais nos pets

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com algum problema renal. Mas você sabia que os pets também podem sofrer deste mal? Sim, ao menos 60% dos pets acima de sete anos apresentam algum grau de doença renal. Os rins são órgãos vitais para para os pets, por isso é importante saber prevenir e identificar os primeiros sinais de doença renal nos animais de estimação. A campanha Março Amarelo vem para conscientizar sobre a doença em pets.



Prevenção

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, a médica-veterinária Annie Tenório disse que a campanha tem como objetivo estimular os tutores a realizar os exames necessários e alertou sobre a melhor maneira de prevenir as doenças renais nos animais de estimação.



“O tutor deve levar o animal para o veterinário regularmente realizando check-ups; exames de rotina; deixar sempre água limpa à disposição do animal; incentivar exercícios físicos; oferecer uma dieta rica, balanceada, com alimentos específicos para a idade e porte do animal; sempre incluir na dieta alimentos que têm uma grande quantidade de líquidos, para ajudar na hidratação do corpo. A atenção dos tutores faz toda a diferença”, alertou.

Primeiros sinais da doença renal nos pets

Annie contou que os felinos têm uma predisposição maior de ter problemas renais, pois eles bebem menos água em relação aos caninos. A médica-veterinária também explicou que a doença renal crônica é muito perigosa, pelo fato de ser silenciosa.



“A doença renal nos pets evolui por um longo período sem apresentar sinais. Quando eles aparecem, a doença já está em estágio avançado”, ressaltou.

Os primeiros sintomas costumam aparecer quando já existe uma parte relevante das células do rim que não estão funcionando como deveriam. Os principais, segundo a veterinária, são o aumento da ingestão de água, sem nenhum motivo, e alteração na quantidade de urina que o pet produz. Com o passar do tempo começam aparecer outros sinais, como vômitos, diarreia e a falta de apetite.



