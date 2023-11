Dispositivo permite rastreio e monitoramento de pets 

A- A+

Um dispositivo de rastreio pode ajudar tutores cotidianamente no monitoramento de seus pets, o Galaxy SmartTag2. Criado em uma parceria entre a Samsung e a Petlove, o aparato tecnológico permite o acompanhemnto em tempo real.

Galaxy SmartTag2, dispositivo para rastreio de pets da Samsung

A ferramenta tem como principal intuito evitar desaparecimento de pets, algo muito comum no Brasil. Animais perdidos nem sempre conseguem voltar para suas famílias e possuem altas chances de passar o resto da vida em situação de vulnerabilidade nas ruas.

O gadget é resistente à água, à poeira, e ainda tem a função de emitir um alerta caso o animal se afaste do endereço residencial cadastrado. Para cumprir suas funções, o dispositivo deve ser pareado com um smartphone Samsung Galaxy elegível e, posteriormente, acoplado em coleiras.

A novidade tecnológica pode ser adquirida nas lojas e-commerces das duas marcas, com um valor médio de R$ 349. No caso da Petlove, as vendas serão realizadas tanto no site e aplicativo da marca quanto nas nove lojas físicas da empresa.

O Galaxy SmartTag 2 possui o Modo Perdido, que possibilita a inclusão de informações de contato por meio de mensagem e que podem ser acessadas por qualquer dispositivo móvel com leitor NFC e navegador da web caso haja o desaparecimento do animal. Deste modo, passeios e viagens se tornam mais seguros e tranquilos, uma vez que as informações de contato estarão presentes na tag para quem encontrar o seu animal de estimação.

Além disso, a vida útil da bateria do Galaxy SmartTag2 pode se estender até por 700 dias quando acionado o Modo de Economia de Energia, enquanto o funcionamento normal oferece carga para até 500 dias, cerca de 50% a mais que os modelos anteriores da Samsung.

