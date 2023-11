A- A+

Olivia Benson é a gatinha tutorada pela cantora Taylor Swift, de 33 anos, que está em turnê pelo Brasil neste mês de novembro. Além de fazer parte da vida de Swift, a pet possui uma fortuna em seu nome. Olivia é o 3° pet mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em R$ 471 milhões, de acordo com o ranking The Ultimate Pet Rich List.

A fortuna da felina vem de uma linha de produtos para gatos que carrega seu nome, e de sua participação em propagandas e clipes.

Olívia, da raça Scottish Fold, já apareceu em alguns clipes da cantora, como "Blank Space" e "Me". Em todas as ocasiões, ela recebe cachê por seu trabalho.

Swift é amante de bichanos e possui três gatos. Olivia Benson, inspirada em uma personagem da série "Law & Order: SVU"; Meredith Grey, inspirada em Grey's Anatomy; e Benjamin Button, ispirado no filme "O Curioso Caso de Benjamin Button".

O ranking que traz Olivia em terceiro lugar tem, ainda, a gata influenciadora Nala, com fortuna avaliada em R$ 486 milhões. O primeiro lugar pertence ao cachorro herdeiro Gunther VI, que tem fortuna avaliada em R$ 2,4 bilhões.



Veja um vídeo postado pela cantora em que Olívia aparece:



Veja também

Folha Pet Dona de uma marca e atriz, gata da cantora Taylor Swift tem fortuna avaliada em R$ 471 milhões