Em BH, gata que estava perdida é confundida com animal selvagem, e moradores acionam bombeiros

Massinha, uma gata da raça bengal que estava perdida, foi encontrada pelos tutores em Belo Horizonte (MG) após uma confusão. Na manhã da terça-feira (10), o animal, que pode custar até R$ 7 mil, foi confundido com uma onça pelos moradores de um condomínio da capital mineira que, imediatamente, chamaram o Corpo de Bombeiros.

O suposto animal selvagem foi capturado e, em seguida, liberado na natureza. No entanto, Massinha era a gata de estimação do ator e empresário Rodrigo Calil, morador do condomínio e que desde terça-feira (10) procurava pelo animal. A confusão ocorreu porque a raça bengal apresenta manchas parecidas com às de outros felinos selvagens.





Rodrigo disse ao jornal mineiro O Tempo que assim que acordou na terça leu um aviso no grupo do condomínio pedindo para que os moradores não deixassem seus apartamentos. As mensagens do porteiro diziam haver uma onça no prédio. O ator ficou assustado no momento, mas, ao ver as fotos, percebeu que se tratava de sua gata de estimação.

É uma história surreal. O porteiro achou que era uma onça, chamou o Corpo de Bombeiros e eles o capturaram, supondo ser um animal selvagem, um gato do mato. Eles simplesmente pegaram e soltaram o gato na mata, contou Rodrigo Calil ao jornal mineiro O Tempo.

Massinha, que tinha um microchip que facilita a identificação, foi encontrada ainda na terça-feira próximo das 20h15 em uma área de vegetação conhecida como mata do Belvedere, em Belo Horizonte. A felina apareceu após ouvir a voz da filha de Calil, que tem 7 anos.

Optei por trazê-la para que ela [a filha] visse que eu estava empenhado em achar a gata. Ela tinha ficado muito triste e até chorou ao saber da notícia do sumiço. Assim que a minha filha chamou pela Massinha, a gata escutou e saiu do mato, disse o empresário.

O gato bengal

A raça bengal é fruto do cruzamento do gato selvagem asiático com um gato doméstico. Estes felinos existem desde 1963, contudo, só foram considerados uma raça na década de 1980.

A principal característica desses animais é a presença de manchas semelhantes às das onças e dos tigres. Apesar da aparência que lembra felinos selvagens, o gato bengal tem o tamanho de um gato comum e não possui instinto selvagem suficiente para viver na natureza.

