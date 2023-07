A- A+

Em dia frio, Pitbull divide cobertor com macaco no Rio Grande do Sul A amizade inusitada é frequentemente flagrada pela tutora do pitbull Zeus

As baixas temperaturas no Rio Grande do Sul influenciaram no registro de uma amizade inusitada: o cãozinho Zeus tem como amigo um macaco silvestre bugio. Os dois animais costumam ser flagrados juntos no quintal quando o macaco aparece nas proximidades do ambiente doméstico da casa da manicure Rose Silva, tutora de Zeus.

A foto que viralizou dos dois é de um momento em que Zeus divide sua coberta com o macaquinho.

O cãozinho, da raça pitbull, vive com sua família tutora na cidade de São Francisco de Assis. Segundo Rose, o macaco foi batizado de “Mochila” e que, já há alguns anos, aparece em sua casa.

"O Zeus é muito dócil, sabe? A gente criou ele com muito carinho. Eu sou muito amorosa e apegada com os animais, então ele é muito manso. Ele [Zeus] nunca ficou atado e nem preso. Quando chegam clientes para atender aqui no meu salão, ele vai junto para recebê-las. Então, o Bugio acaba fazendo o que quer com o Zeus, brinca e até monta como se fosse um cavalo", revelou Rose ao Jornal de Brasília.

Os bugios são comuns no pequeno município de São Francisco de Assis, que fica a 431 quilômetros de Porto Alegre. É normal caminhar pela praça central da cidade e encontrar vários deles transitando entre as árvores.

Apesar de terem viralizado por conta da divisão do cobertor, os animais já são amigos há um bom tempo, e a convivência entre os dois se dá de forma corriqueira, quando o bugio aparece no quintal de Rose.

