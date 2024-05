A- A+

Emoção: tutores reencontram seus pets no Rio Grande do Sul Animais e tutores se perderam em meio às enchentes

Bens materiais podem ser repostos, mas vidas, não. No Rio Grande do Sul, houve quem precisou sair de casa sem seu animalzinho. Na corrida para salvar a própria vida, nem todo mundo conseguiu pegar seu pet. Com o trabalho de resgate e a trégua que as inundações estão dando em algumas cidades do RS, tutores reencontram seus animais.

Nesta segunda-feira (13), vídeos de reencontros arrancaram lágrimas nas redes sociais. Em um deles, um adolescente chora pedindo desculpas ao seu cãozinho por não ter conseguido levar o pet consigo quando precisou desocupar sua casa. Em outro vídeo, um idoso reencontra um vira-lata caramelo e cai no choro abraçado com o animal.



"O senhor do vídeo é meu vô e vocês não imaginam o quanto ele estava triste e sem esperanças já, foi a maior alegria ele ter encontrado nosso querido tonelada! Muito obrigada a todo mundo que está fazendo esse trabalho lindo de cuidar desses animais", comentou Stephany Pestana na publicação do idoso reencontrando o cãozinho.

Abrigos e voluntários que resgataram animais durante as enchentes divulgam locais para que tutores encontrem seus pets amados. Além disso, os protetores buscam voluntários para ajudar na limpeza e cuidados com os animais que foram resgatados.

Para evitar roubo de animais, os protetores pedem que tutores comprovem sua convivência com os animais anteriormente.



Confira um dos vídeos de reencontro:



