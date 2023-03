Empresas que recolhem cães mortos em clínicas são acusadas de jogar corpos em terreno baldio

A- A+

Corpos de cães que morreram em clínicas veterinárias foram encontrados em um terreno baldio em Boa Vista, capital de Roraima. O caso foi denunciado pelo deputado Marcinho Belota (PTRB), que também é ativista da causa animal. Ele recebeu uma denúncia sobre o caso e, ao investigar, encontrou cerca de 44 cadáveres de animais.

Uma pessoa que passava próxima à rodovia RR-205 gravou a condição de descarte que foi dada ao corpo dos cães na última sexta-feira (24). Nas imagens divulgadas no perfil do deputado é possível observar que os cães se encontram em diversos estados de decomposição e jogados no terreno sem nenhuma cobertura. Não há indícios no local de que a intenção era enterrar os animais.

De acordo com o deputado, algumas pessoas chegaram a reconhecer os corpos de seus pets que faleceram.

O caso foi denunciado pelo deputado ao Ministério Público de Roraima (MPRR) e registrado na delegacia no sábado (25) por um veterinário da equipe do ativista e também pela tutora de um dos cachorros. Os dois cobram por uma investigação do caso.

