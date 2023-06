Enriquecimento ambiental para cães: saiba a importância de estimular os sentidos do seu pet 

A- A+

A forma de conviver com pets passou por uma mudança social nos últimos anos. Se seus pais ou avós acreditam que cães só podem ser mantidos em quintais, esse é um reflexo do que a sociedade pensava 20 ou mais anos atrás. Atualmente os pets fazem parte da vida caseira e ficam muito mais tempo dentro de casas e apartamentos de seus tutores. Com isso, perdeu-se parte do enriquecimento ambiental disponível em locais abertos para esses cães.

Cavar um buraco no chão ou arranhar uma casca de árvore faz parte de alguns instintos dos cães. Se o animal não consegue gastar energia física e mental em atividades cotidianas, ele pode desenvolver alguns "comportamentos inadequados" por estresse. Comer chinelos, por exemplo, pode ser uma ação tomada pelo pet por falta de outros estímulos físicos em seu ambiente doméstico.

Cachorro com brinquedo em formato de coração

"Falarmos sobre enriquecimento ambiental é fundamental para que os pets sejam felizes dentro de nossas casas. Quando falamos a respeito, muita gente não faz ideia do que se trata, mas, basicamente, são atividades físicas e mentais que muitas vezes mimetizam o que o animal viveria fora do ambiente domiciliar, explorando seus instintos e o satisfazendo como espécie", explicou Jade Petronilho, médica- veterinária comportamentalista da Petlove.

A comportamentalista veterinária explica que, para promover o enriquecimento ambiental, os tutores não precisam fazer grandes investimentos na casa: “De modo geral, o pet deve ter seus sentidos estimulados nas áreas cognitiva, física, social, alimentar e sensorial”. Para isso, os tutores podem procurar apresentar diferentes elementos ao pet como brinquedos, jogos e itens de alimentação que criem desafios variados.

Enriquecimento ambiental com corda para cachorro

Bolas, pelúcias, comedouros interativos e cordas para brincar de cabo de guerra (sempre com cuidado para não machucar o animal) são ótimos estímulos para cães.

Além disso, passeios não podem ser ignorados para tutores de cachorros. Esses animais demandam mais disponibilidade de tempo fora de casa no dia a dia.

