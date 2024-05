A- A+

Equipes atuam no resgate de animais afetados e ilhados por causa das chuvas no Rio Grande do Sul Brigada Militar do Rio Grande do Sul divulgou imagens do momento em que um casal e um cachorro, que

As fortes chuvas que já deixaram ao menos 56 mortos no Rio Grande do Sul e causaram a maior cheia da história da capital Porto Alegre também impactam os animais. Nas redes sociais, diversos vídeos são compartilhados mostrando momentos de resgates dos bichos.

Na sexta-feira (3), a Brigada Militar do Rio Grande do Sul divulgou imagens do momento em que um casal e um cachorro, que estavam ilhados, foram resgatados em meio à enxurrada. O flagrante aconteceu na cidade de Bom Retiro do Sul. Segundo o órgão, a mulher estava com hipotermia e dificuldades de locomoção.

Na cidade de Canoas, mais de 30 cães foram resgatados desde a quarta-feira (1º).

Em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, cerca de 100 cães cuidados por um protetor independente foram retirados de um abrigo inundado pelas águas da chuva.

Imagens divulgadas pelo jornal Zero Hora mostram os cães no local. Os animais foram levados para a casa de um voluntário em Porto Alegre.

"Não os deixem para trás, nem os mantenham amarrados", pediu a vereadora Bruna Molz ao compartilhar imagens de resgates de animais ilhados.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina auxilia no resgate de pessoas e animais no estado vizinho. Balanço divulgado na sexta-feira indica que as equipes já retiraram 30 animais em situação de risco.

A maior parte dos resgates é de vítimas ilhadas em cima dos telhados das residências, de acordo com a corporação.

Veja também

ASOKA MAKEUP Zerou a trend: Juliana Paes revive Maya de Caminho das Índias em viral das redes