Equipes de emergência resgatam cão três semanas após terremoto na Turquia

A- A+

Equipes de emergência conseguiram resgatar com vida um cão dos escombros de um edifício no sul da Turquia, três semanas após o terremoto de 7,8 graus que provocou dezenas de milhares de mortes.

Os bombeiros de um município na região central da Turquia salvaram o cão Aleks na quarta-feira (1º) e o entregaram à associação turca de proteção dos animais Haytap, na cidade de Antakya.

Um vídeo divulgado pela agência de notícias DHA mostra integrantes das equipes de resgate estendendo as mãos entre duas grandes paredes de concreto e chamando o animal preso.

"Vem", chama um dos funcionários, agachado em um pequeno espaço entre os escombros do prédio.

"Aleks, vem querido", chama outro socorrista. "Muito bem, garoto".

Em seguida, as imagens mostram as equipes de resgate abraçando o cachorro, que parece alerta e com boa saúde enquanto bebe água.

"Toda criatura viva é importante para nós, humanos ou animais", disse um funcionário das equipes de emergência à agência DHA após o resgate milagroso.

Os socorristas salvaram centenas de gatos, cães, coelhos e aves presos em Antakya, uma das cidades mais afetadas pela tragédia.

Nas tendas de Haytap, os veterinários cuidam dos animais feridos pelo terremoto.

As histórias de resgates de animais são um bálsamo para a Turquia, que enfrenta o maior desastre natural de sua história após o período otomano.

O terremoto matou mais de 45.000 pessoas na Turquia e milhares na Síria, ao mesmo tempo que destruiu centenas de milhares de edifícios.

Veja também

taiwan EUA anuncia venda para Taiwan de R$ 3,2 bi em munição para F-16