Evento de adoção de cães e gatos acontece neste sábado (21) no Camará Shopping Feira será realizada das 13h às 19h, no Piso L1 do mall

Interessados em adotar um pet podem participar da feira "Adote um amigo de quatro patas", que acontece neste sábado (21), no Camará Shopping, localizado na cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O evento está em sua primeira edição e será realizado das 13h às 19h, no Piso L1 do mall. No local, estarão disponíveis cães e gatos saudáveis.



Para adotar um dos pets, é necessário ser maior de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade em que manifesta ter condições de proporcionar uma vida digna ao animal.





Uma equipe estará no evento de adoção orientando e passando informações de cada pet para aqueles que desejarem adotar.



A iniciativa é uma realização do projeto Prefiro Bicho, que resgata animais em situação de rua, com o apoio do Camará Shopping.

