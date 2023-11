A- A+

Evento promove a adoção de cães no Barro, Zona Oeste do Recife, neste sábado (18) O evento acontece na praça do Umoarama das 14h às 17h

Cães adultos e filhotes estarão disponíveis para adoção na Praça do Umoarama, no Barro, bairro da Zona Oeste do Recife, neste sábado (18). O evento, que acontece das 14h às 17h, também recolhe doações de ração, produtos de limpeza e qualquer item pet que seja útil para o Abrigo Amigo Bicho (@abrigoamigobicho).



A iniciativa foi um convite do grupo de escoteiros Marechal Rondom, que estará promovendo uma feira na Praça do Umoarama. O grupo irá realizar um bazar de livros para arrecadar lucro para o abrigo de animais.



Quem não puder ajudar com a adoção de um dos animais, poderá comprar produtos da lojinha do abrigo ou fazer doações para o local.



Para adotar um pet, é preciso ter mais de 21 anos, responder um questionário, apresentar imagens da residência na qual o pet irá viver e assinar um termo de adoção responsável.

Veja também

Eliminatórias De virada, Brasil perde para a Colômbia pela primeira vez nas Eliminatórias da Copa