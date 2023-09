Exibição de "Patrulha Canina: O filme" para mais de 200 cachorros estabelece novo recorde mundial

A- A+

Uma exibição de "Patrula Canina: O filme" voltada para o público pet conseguiu bater um recorde no Griffith Park, em Los Angeles, Estados Unidos. O filme foi assistido por 219 cães, um recorde comparado à marca anterior registrada no Guinness para a atividade, que contabilizava 199 cães.

Famílias se reuniram com cangas e muito lanche em um cinema montado a céu aberto para a exibição da aventura protagonizada pelos filhotes Marshall, Skye, Chase, Rubble, Rocky e Zuma.

Cachorro em exibição de "Patrulha Canina: O filme"

Para se qualificarem para o recorde mundial, os cães tiveram que passar por um check-in com uma equipe de veterinários antes de entrar no evento e atender a um conjunto de critérios definidos pela equipe do Guinness World Records.



Todo o processo de exibição e disponibilização do ambiente para a reunião dos pets foi feito pela Paramount Pictures, a Best Friends Animal Society e a Street Food Cinema. A ação teve como intuito atrair a atenção para a necessidade de adoção de cães e gatos que vivem em situação de vulnerabilidade.

“Não é todo dia que posso aproveitar um momento 'oficialmente incrível' no cinema com centenas de amigos peludos. Eu gostaria de parabenizar a Paramount Pictures e ‘PAW Patrol: The Mighty Movie’ por seu novo filme!” contou Michael Empric, que fez parte do novo recorde junto com seu pet.

