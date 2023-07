A- A+

Família procura poodle Bento, que fugiu de casa em Jaboatão Quem tiver informações sobre o paradeiro pode falar no WhatsApp (81) 9.9293-4312

Tutores do poodle Bento, de 8 anos de idade, estão procurando pelo cão desde o dia 27 de junho, quando ele fugiu de casa, em Massaranduba, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

"A gente estava em casa, no que fui abrir o portão, ele já saiu correndo. Ainda tentei ir atrás, chamei, chamei e nada", disse ao blog Folha Pet a tutora de Bento, Andressa Freire. Ela, o esposo e o filho de 6 anos, que chora todo dia pelo sumiço do cão, moram nas proximidades da Pizzaria Atlântico do bairro de Piedade.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Bento pode entrar em contato com Andressa através do número de WhatsApp (81) 9.9293-4312.

Até agora, várias pistas chegaram à família, mas apenas uma foi mais certa, segundo a tutora. "Tudo assim sem foto, sem certeza, só diziam que era parecido. A única que tirou foto que sabemos que foi dele mesmo foi em Setúbal", completou Andressa.

A família foi até Setúbal, mas não localizou Bento. "Andamos nas ruas, procurando, botando cartazes nos postes", finalizou a tutora.

