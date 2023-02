Família procura Shih-tzu desaparecido no Janga

A- A+

Tutores de Tobby, um cãozinho preto e branco da raça Shih-tzu de 8 anos, buscam por ele, que fugiu de casa na manhã desta quarta-feira (22), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e está desaparecido.

Segundo relatos da família, Tobby fugiu na hora em que sua tutora abriu o portão para colocar o lixo na rua. Eles fizeram buscas, mas não conseguiram encontrar o animal pela vizinhança. A família também diz que Tobby é bastante dócil.

A família mora na rua Corretor José Pedro da Silva, no bairro do Janga. A via é a primeira rua paralela à avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, a principal do bairro, e fica por trás do Colégio Santa Joana.



Quem tiver informações sobre o paradeiro de Tobby pode entrar em contato com Karla Alessandra, no (81) 9.9606-6640.

